Pranzo in "famiglia" per la Pro Recco, ospite dello Spezia Calcio

La Spezia - Sono saliti fino a Follo per salutare i colleghi sportivi dello Spezia Calcio, poi a pranzo tutti assieme presso il centro sportivo "Bruno Ferdeghini" - Intels Training Center. Giornata spezzina per gli atleti della Pro Recco, freschi di vittoria della Coppa Italia, arrivati questa mattina in visita ai calciatori aquilotti che erano alle prese con la rifinitura in vista della partita contro la Ternana. Guidati da Maurizio Felugo e da Eraldo Pizzo, i pallanuotisti hanno diviso la tavola con i calciatori in maglia bianca per una pranzo in "famiglia".