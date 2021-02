Prandelli aspetta lo Spezia e legge la realtà: "Non è una vergogna puntare alla salvezza"

La Spezia - Dopo la sbornia di complimenti è il momento di tirare una riga e rimettersi sotto. Vincenzo Italiano ha lasciato alla rosa una meritata domenica di riposo e ha dato appuntamento per il pomeriggio di oggi sui terreni di Follo, in vista del match di venerdì contro la Fiorentina. In campo da oggi anche la Fiorentina, dopo il ko per 2-1 di ieri a Marassi contro la Samp: un giorno di riposo in meno per la squadra di Prandelli che mastica amaro per un ko immeritato. E proprio dal tecnico di Orzinuovi arrivano parole di incoraggiamento ai suoi ma anche di puro realismo: “Sono mesi che siamo in queste posizioni e dobbiamo essere abituati, sennò diventa complicato. Io ho subito percepito che il nostro campionato sarebbe stato questo, senza fare voli di fantasia: non è una vergogna puntare a un risultato importante per il futuro di questa squadra e di questa società. Dobbiamo calarci pienamente in questo tipo di mentalità”.