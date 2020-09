Pradè spinge Agudelo allo Spezia: "Forse chiudiamo"

La Spezia - Per tutti in Colombia è Toto. Un rapido salto alla Primavera alla prima squadra del Genoa, un rete in serie A e poi il prestito alla Fiorentina. E' pronto per il percorso inverso, il ritorno a Genova per passare subito dopo allo Spezia di Vincenzo Italiano. Oggi Daniele Pradè, uomo mercato viola, ha anticipato un esito che potrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore. "Agudelo? Probabilmente oggi chiudiamo con lo Spezia. Probabilmente. Nel calcio mai dire mai, ma lo vedo molto indirizzato verso Spezia". E poi ancora: "Ritorna al Genoa e poi va allo Spezia".

Ventuno anni, arrivato in Italia un anno fa. Ha vissuto una serata di gloria all'esordio in rossoblù segnando contro il Brescia. Quattro giorni dopo Thiago Motta lo ripropone titolare e lui sfodera un assist nella sconfitta per 2-1 contro la Juventus. Tocca le dieci presenze, poi passa alla Fiorentina ma gioca poco più di un'ora in un girone, di cui 55 minuti all'ultima contro la retrocessa Spal. “Mi sento una mezz’ala, quando c’è bisogno di attaccare mi butto e vado, quando c’è bisogno di difendere e coprirsi ci metto tutto il mio impegno e la mia garra per dare il massimo", ha detto il giorno della presentazione.

E allora la strada sembra spianata per un affare dunque svincolato da quello che porterebbe ad un altro viola, ovvero Riccardo Saponara. In questo caso la trattativa sembra invece poter andare per le lunghe. L'ex Milan non ha detto no allo Spezia, ma potrebbe aspettare ancora per vedere se magari dovesse arrivare un'altra chiamata. Magari dal Parma di Fabio Liverani, che lo ha allenato l'anno scorso al Lecce, dove lo volle Mauro Meluso, con grande soddisfazione di entrambi. Italiano un'idea tattica su come utilizzare il 28enne ce l'avrebbe già.