Pradè gentiluomo di calcio: "Carattere e personalità, complimenti allo Spezia"

La Spezia - In casa viola musi lunghi, qualche screzio e comprensibile insoddifazione. Ci mette la faccia il direttore sportivo viola Daniele Pradè che non si capacita dell'epilogo ma al tempo stesso cerca di infondere coraggio a tutto l'ambiente: "Una squadra come la nostra in vantaggio dopo 4 minuti deve portare a casa il risultato. Siamo tutti dispiaciuti, compreso il presidente Commisso, ma non dobbiamo mollare siamo solo alla quarta di campionato". L'ex uomo mercato di Roma e Sampdoria sa che da ora in poi ogni gara è un esame ma fa i complimenti all'avversario: "Hanno mostrato carattere e personalità poi la partita è cambiata su un gol comunque particolare. E noi abbiamo invidualità importanti per imporci, siamo qui a rammaricarci per una non vittoria e del fatto che non riusciamo a mostrare i nostri valori".