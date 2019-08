Porta maledetta per il Crotone: non fa gol allo Spezia da 348'

La Spezia - Spezia-Crotone è la prima gara interna di campionato, nel 2019/20, per gli “aquilotti”. La stessa partita era stata l’ultima in casa dei liguri nel 2018/19, al netto dei playoff. Fu 2-0 per lo Spezia con i gol di Galabinov al 25’ e Bidaoui al 81’. Contro i rossoblu, in gare ufficiali, gli aquilotti non subiscono gol da parecchio tempo: esattamente da 348’ poiché l'ultima rete calabrese portò la firma di Stoian su rigore al 12’ del match vinto dai rossoblu al “Picco” nel novembre 2015. Da allora si contano i residui 78’ di quella gara, il ritorno di quel campionato (0-0 allo “Scida”) e le due gare vinte dagli “aquilotti” nella B dello scorso anno, 3-0 fuori casa e 2-0 al “Picco”.