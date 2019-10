Pordenone corsaro a Venezia, la Juve Stabia ribalta il Pescara

La Spezia - Il Chievo batte il Crotone in rimonta e si lancia alla caccia della vetta che cercherà venerdì sera al Picco contro lo Spezia. Finisce 1-1 tra Perugia ed Ascoli con Iemmello ancora in gol, colpaccio del Pisa che supera per 2-1 la Salernitana del suo ex tecnico Ventura. Cadono male il Livorno (1-0 a Cittadella) e il Cosenza (1-0 a Chiavari) che ora sono in fondo alla classifica attendendo la partita del Trapani che domani gioca a Frosinone. Benevento-Cremonese, sempre domani, vale la vetta.