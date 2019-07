Pomini deve decidere fra Spezia e Venezia, si prova a chiudere per Marchizza

La Spezia - Si è preso ancora un po' di tempo per pensarci Alberto Pomini, esperto portiere che guido Angelozzi vorrebbe affiancare al giovane Krapikas e blindare così la porta dello Spezia per il prossimo anno. Svincolato dopo la stagione al Palermo e l'intricata vicenda che ha portato i rosanero a non iscriversi, il 38enne ex bandiera del Sassuolo sta infatti valutando le offerte arrivategli dal Venezia e dal club aquilotto, e in particolare la durata di quello che con tutta probabilità sarà l'ultimo contratto della sua carriera.



Intanto Angelozzi continua a lavorare su altri due possibili arrivi nel reparto arretrato, ovvero Erlic e Marchizza che, in vista dell'ormai imminente rinnovo di Terzi, andrebbero così a completare la difesa almeno in vista dell'inizio del ritiro fissato per la prossima settimana. Per il per il 21enne croato si tratterebbe ovviamente di un ritorno dopo la parentesi della scorsa stagione caratterizzata però dal lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. Il centrale dell'Under 21 italiana, cresciuto nella primavera della Roma passerebbe invece allo Spezia dopo le buone stagioni disputate ad Avellino e poi a Crotone.



Sul fronte squadra infine è atteso per venerdì l'arrivo in città dell'allenatore Vincenzo Italiano il quale inizierà ufficialmente la sua avventura seguendo i primi test dei ragazzi a disposizione e prenderà contatto con la nuova realtà.