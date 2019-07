Pomini affiancherà Krapikas, Angelozzi alla caccia di un centrale difensivo

La Spezia - Palermo ormai fuori dai giochi con la solita triste diaspora dei tesserati. Che si svincolano tutti quanti dal contratto in essere e tornano così sul mercato con la possibilità di trattare i loro nuovi ingaggi direttamente con i club interessati. E' il caso di Alberto Pomini, portiere classe 1981, reduce dall'ultimo anno con la maglia rosanero. L'estremo difensore di Isola della Scala è il profilo scelto da affiancare al giovanissimo Titas Krapikas, che lo Spezia ha preso, da svincolato, dopo che il lituano si era liberato dalla Sampdoria. L'intento di Angelozzi è chiaro: puntare sulle qualità del giovanissimo portiere ma avere pronta un'alternativa credibile, qualora il processo di maturazione avesse bisogno di più tempo. Da qui la scelta di Pomini che il diggì aquilotto conosce fin dai tempi del Sassuolo dove Pomini ha trascorso ben tredici anni, passando dalla serie C2 alla A. Nessuna presenza negli ultimi due anni in Emilia, ha invece giocato con continuità nella prima stagione al Palermo mentre lo scorso anno sono state 5 le presenze: può firmare senza grosse attese un contratto che lo legherà allo Spezia per una stagione.



Altri movimenti di queste ore. Lo Spezia avevamo mandato Leonardo Benedetti in prestito alla Sampdoria la scorsa estate con un accordo biennale e la promessa di riverdersi quest'estate per fare il punto: i due club sono giunti alla definizione dell'accordo che prevede da parte Samp il riscatto del centrocampista sprugolino con la promessa di girarlo in maglia bianca per garantigli una prima chance in una prima squadra. Ideale per lui, a 19 anni, farlo proprio a Spezia dove ha fatto le giovanili dopo un'ottima stagione con la Primavera blucerchiata. Altro affare molto possibile sull'A12 ma con l'altra sponda calcistica della Superba: Nicholas Rizzo, difensore classe 2000, sta per passare dall'Inter al Genoa a titolo definitivo. Un accordo già fatto ed ufficializzato. Ma il promettente difensore, laureato campione d’Italia con la Primavera nerazzurra nella stagione 2017/18 e tra i protagonisti della vittoria nella Viareggio Cup 2018, deve maturare e il prestito in serie B è la soluzione migliore per un difensore dalle grandissime doti fisiche e tattiche. Nell'ultima stagione con la Primavera dell'Inter ha messo insieme 26 presenze (di cui 4 in Youth League) e 2267 minuti, segnando anche 1 gol nella vittoria per 3-1 contro la Roma. Con la sola tristezza della sconfitta nella finale Scudetto in cui è comunque risultato il migliore dei suoi. C'è un'alternativa e risponde al nome di Riccardo Marchizza, classe '98, nazionale Under-21 con un passato ad Avellino e Crotone prima di ritornare in Emilia. La serie A non l'ha ancora assaggiata. Ad Angelozzi piace tanto quanto Rizzo, di sicuro uno dei due dovrebbe far parte della rosa 2019-2020 che a metà luglio salirà nel ritiro di Sarnano.