Poggianti in trionfo in Spagna mentre al Cts impazza il Tpra

La Spezia - In Spagna Paolo Poggianti, classe 1969 del Circolo Tennis Spezia, vince in doppio misto il torneo “24 Senior Open” di categoria “Over 50” a Palma di Maiorca: insieme a Simona Isidori, ex numero 131 nelle classifiche della Wta, ossia la Women Tennis Association. La coppia Isidori-Poggianti, che ha rispettato in tal modo i pronostici poiché era ivi testa di serie numero 1, ha sconfitto in finale quella tedesca composta da Henn e Norbert Hennper (per 6-1 e 6-4). Con tale successo alle Baleari, Poggianti è ora numero 5 nel ranking appunto “over 50”, dunque fra i veterani; nel 2016 era addirittura terzo.



Nel frattempo Mattia Giannarelli e Marco Cuffini si aggiudicano il torneo di doppio, con 16 coppie per un totale di 32 giocatori iscritti e 31 partite come mai accaduto in Liguria, che lo stesso Cts di San Venerio ha organizzato a livello di Tpra…il circuito amatoriale della federtennis nazionale. Nel contesto giocati sei incontri in ventiquattr’ore. Cuffini e Giannarelli si sono peraltro aggiudicati così un biglietto per la tappa di Barcellona.