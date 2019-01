Podenzana Volley vicecampione d'inverno in Serie D

La Spezia - ELSEL SPEZIA – PODENZANA VOLLEY 1 – 3

SET: 20-25 in 23 minuti / 14-25 in 20 / 25-23 in 26 / 10-25 in 20.



ELSEL LA SPEZIA: Bertonati 0, Lazzarini 0, Rapalli 6, Tempo 4, Tivegna 4, Antiga 0, Bado 11, Lollo 10, Anghileri 0, Panciroli e Tamburini liberi; n.e. Ciappei. All. Torri; vice Perioli.



PODENZANA BALLERINI VOLLEY: Graziani 12, Leonardi F. 8, Allegretto 7, Reitano 2, Giovanelli 5, Bartoli 16, Brusoni 9, Boricean 2, Gerali libero; n.e. Barbieri, Baldi, Taddei, Leonardi J. All. Saccomani; vice Simoncini.



ARBITRO: Adriana Bruno.



Il Podenzana Volley chiude il suo girone d’andata battendo l’ Elsel Spezia al Palamariotti spezzino. Probabilmente un calo di tensione fa sì che le rossoblù concedano un set al “fanalino di coda” del Girone B della Serie D ligure femminile, ad ogni modo le podenzanesi agganciano così in classifica il Subaru Olympia al secondo posto, conquistando insieme alle voltresi il seppur platonico titolo di campioni d’inverno (dietro a quell’ Avis Casarza battuto a Barbarasco una settimana prima).

Al “palaspezia” coach Franco Saccomani ha deciso di concedere un turno di riposo a capitan Barbieri e a Jessica Leonardi, dentro dunque la Graziani al palleggio e la Gerali da libero, per il resto: Francesca Leonardi opposto, la Allegretto e la Reitano centrali, di banda la Brusoni e la Bartoli; presto però ecco quest’ultima spostata in via sperimentale in diagonale, dove comunque si rivedrà a un certo punto la Leonardi, all’ala invece spazio alla Boricean. A un certo momento si vede pure la Giovanelli al centro.

Fra le padrone di casa la Bertonati poi rilevata dalla Lazzarini in costruzione, la Rapalli opposto con la Panciroli e la Tamburini ad alternarsi come libero, “martelli” la Bado e la Lollo e fa capolino pure la Anghileri. In mezzo la Tempo e la Tivegna con apparizione anche della Antiga.

Infine questi gli altri risultati in quell’ 11.o turno che appunto ha chiuso il girone d’andata…Acli Santa Sabina Genova-Paladonbosco Ge 3-1, Avis Casarza Ligure-Volley Lunezia 3-0, Normac Ge-Vgp Sestri Ponente 0-3, Serteco Ge-Olympia Subaru Voltri 2-3 e a riposo la Hygenfresh Albaro.



Di seguito la classifica che ne consegue.

Avis Casarza L. punti 28, Subaru Olympia V. e Podenzana Volley 22, Acli S. Sabina e Serteco Genova 19, Hygenfresh Albaro e Vgo Sestri 16, Paladonbosco Ge 8, Lunezia Volley, Normac Ge 6, Elsel Sp 0.

Per concludere, a seguire la prossima giornata, che quindi apre il girone di ritorno.

Albaro-Volley Podenzana, Casarza-Normac, S. Sabina-Lunezia, Elsel-Voltri e Serteco-Vgp.