Podenzana Volley sfida l'Elsel Spezia al Palamariotti

La Spezia - Dalla prima all’ultima. Dopo l’“exploit” con cui ha superato al tie-break la capolista Avis Casarza a Barbarasco, il PodenzanaVolley torna in campo domenica prossima 20/1 (ore 18) con un derby, quello al Palamariotti spezzino che la oppone all’Elsel Spezia appunto “fanalino di coda” in classifica. Arbitra Adriana Bruno. Rossoblù al completo se solo rientrano alcuni piccoli acciacchi.



Podenzanesi al momento terze in quanto l’attuale vicecapoclassifica, la Subaru Olympia Voltri, nello scorso turno ha vinto senza bisogno del quinto set: dunque guadagnando un punto più di loro.

Infine queste le altre gare in programma in quello che, nel Girone B della Serie D ligure femminile, è l’ 11.o turno…Acli Santa Sabina Genova-Paladonbosco Ge, Avis Casarza Ligure-Volley Lunezia, Normac Ge-Vgp Sestri Ponente e Serteco Ge-Olumpia Subaru Voltri; a riposo la Hygenfresh Albaro.



Nella foto il capitano Alessia Barbieri