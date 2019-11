Poco tempo per godere e riposarsi, lo Spezia gioca nell'anticipo di venerdì

La Spezia - Liberatoria e bellissima vittoria dello Spezia contro il Frosinone. La sconfitta dell'Arena Garibaldi è alle spalle e adesso gli aquilotti guardano con rinnovata fiducia al campionato pur in presenza di una classifica pericolante, precaria, ancora tutta da scalare. La prossima tappa del viaggio della squadra aquilotta è Cosenza: al Marulla è un effettivo scontro salvezza e lo Spezia dovrà cercare di vincerlo per fare quel saltino in più che andrebbe a "rimediare" la sciagurata sconfitta interna con il Trapani, unica vera partita in cui i bianchi hanno ampiamente meritato il risultato patito. Non c'è comunque tempo da perdere perché il solito incredibile spezzatino imposto dalle tv "regala" alla truppa di mister Italiano un anticipo piuttosto curioso: a soli cinque giorni dalla gara con il Frosinone, posticipo serale della domenica, gli aquilotti saranno di nuovo in campo così come il Cosenza di Piero Braglia ma con la differenza di doversi sobbarcare una lunghissima trasferta in terra calabra. Morale della favola, la rosa già nel pomeriggio di oggi sarà in campo per la ripresa sul terreno del "Comunale" di Follo per una volta con un po' di sole sopra la testa.