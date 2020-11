Pobega l'ha sbloccata così: "Vista all'ultimo, sono andato di ginocchio"

La Spezia - "Sono andato in anticipo sul cross, l'ho vista spuntare dall'ultimo e ci sono andato con il ginocchio. E' andata bene". Tommaso Pobega e quel gol atipico che ha sbloccato la partita contro il Benevento. Secondo gol consecutivo in serie A per un elemento che Italiano ha fortemente voluto. "Il mister mi sta dando tanto, in allenamento corregge ogni minimo dettaglio. Sono fortunato che era un centrocampista come me, mi sta spiegando tanti trucchi. Ho ancora tanto da migliorare, sto cercando di sfruttare gli inserimenti nel lato debole e sfruttare queste situazioni".

Tra le sue ispirazioni, da ragazzo, c'era Bastian Schweinsteiger. "Devo imparare a gestire i momenti perché non si può sempre andare in avanti. Io penso che il lavoro paghi sempre. Se sei al massimo in allenamento, sei al massimo in partita. Il desiderio? Salvarci quest'anno e poi vediamo...".