Pobega e Marchizza a riposo

La Spezia - Pobega non al meglio dopo uno scontro di gioco in allenamento, Marchizza tenuto precauzionalmente a riposo. Italiano li lascia a casa per domani contro il Parma così come Krapikas e Rafael. Prima convocazione per il portiere della formazione Primavera, Denny Pucci, che avrà sulle spalle la maglia numero 99.



Convocati

PORTIERI: 1.ZOET, 94.PROVEDEL, 99.PUCCI

DIFENSORI: 19.TERZI, 20.BASTONI, 21.FERRER, 22.CHABOT, 28.ERLIC, 34.ISMAJLI, 39.DELL'ORCO, 69.VIGNALI

CENTROCAMPISTI: 4.ACAMPORA, 8.RICCI, 10.AGOUME, 24.ESTEVEZ, 25.MAGGIORE, 88.LEO SENA

ATTACCANTI: 9.GALABINOV, 11.GYASI, 17.FARIAS, 18.NZOLA, 23.SAPONARA, 31.VERDE, 80.AGUDELO, 91.PICCOLI