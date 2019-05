Playoff, Marino sa come si fa

La Spezia - Pasquale Marino partecipa, da allenatore, ai playoff di serie B per la terza volta ed è sempre uscito in semifinale, con il Vicenza 2014/15 (per mano del Pescara) e col Frosinone 2016/17 (per opera del Carpi), pur giocando in entrambi i casi il ritorno in casa. Marino, tuttavia, è l’unico dei 6 allenatori partecipanti ai playoff 2018/19 che è stato promosso in A sul campo, con il Catania 2005/06, in quel caso direttamente come secondo classificato in regular season. L’altro promosso in A tra i partecipanti 2018/19 è Bepi Pillon, ma a tavolino con il Treviso 2004/05.