Pizza insieme per tifosi di Spezia e Cittadella, terzo tempo prima della sfida

La Spezia - Con il nuovo Campionato 2019//2020 di Serie B nella 1^ giornata casalinga in notturna Cittadella-Spezia di sabato 24 agosto alle ore 21 si è svolto un saluto-incontro pre-partita nella gioiosa tradizione del cosiddetti "Terzi Tempi", effettuati con diverse squadre ogniqualvolta possibile in locali della zona. Un pullman spezzino con il noto gruppo "Belini Frizzanti" ha sostato alla nota Pizzeria “da Franco” in Borgo Treviso, ove per l'occasione, a cura di Pierluigi Basso e Giovanni Borsa, è stato riproposto il saluto e scambio-gadget come la scorsa stagione, confermando così questi pluriennali incontri (promossi negli anni direttamente dal Coordinamento CCCG o dai singoli vari Club) all’insegna del motto “Avversari in campo e amici fuori” della Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio-FISSC , oltrechè dagli insegnamenti del presidentissimo-fondatore AS Cittadella 1973 Angelo Gabrielli e del suo motto "Amiamo il Cittadella e onoriamo il calcio" affisso nella gigantografia del tunnel-Tombolato.

In particolare, l’incontro si è svolto per la relazione sorta nella scorsa annata con il socio Giovanni Borsa ospitato alla trasmissione di Rai Due “B come Sabato” che ha ritrovato il collega ligure Pierluca Romano con cui partecipò alla diretta-tv dallo Stadio “Alberto Picco”.

Il pullman è giunto alle 18.45 direttamente “da Franco” in Borgo Treviso e dopo la "birrata-pizzata" con il saluto di accoglienza e lo scambio di gadget si è diretto al parcheggio Curva Nord del “Tombolato” per la partita delle ore 21. Sono intervenuti con lo sportivissimo Giovanni Borsa (ex-giocatore e arbitro di rugby e presenza fissa della Tribuna Est), il noto tfoso Giampaolo Boldrin e un gruppo del Salf Granata Club da Godi Fontaniva.