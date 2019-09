Più salvezza che play off secondo i lettori

La Spezia - Un anno fa c'era un pizzico di ottimismo in più attorno allo Spezia. Questo dice il dato, seppure parziale, della campagna abbonamenti; questo suggerisce la partecipazione, piuttosto limitata rispetto al passato, alla presentazione di piazza della squadra. Lo certifica poi il tradizione sondaggio di Città della Spezia sulle prospettive degli aquilotti nel campionato da poco iniziato. Si chiude ancora una volta con una valanga di voti espressi, oltre i 2mila, a conferma di come l'argomento rimanga in ogni caso sempre caldo.

Il 37.2% di questi vede la squadra di Vincenzo Italiano destinata a centro classifica alla fine dell'anno, protagonista dunque di una tranquilla salvezza. Nessun particolare volo di fantasia per la maggioranza relativa, tallonata in ogni caso da quel 31.6% sicuro che il destino di Terzi e compagni siano ancora una volta i playoff per la serie A. Sorprende quel 13.8% che prevede la retrocessione diretta, forse spinti dalla delusione dell'ultimo giorno di mercato quando non furono chiuse operazioni in entrata. Alla promozione diretta crede l'8.2% e ai playout il 9.2%.



Alla fine del mercato estivo 2018, quando lo Spezia era nelle mani di Pasquale Marino, il 49.6% dei votanti aveva previsto un finale agli spareggi promozione. E non ci aveva visto male. Un 30% circa pensava alla salvezza come massimo traguardo e solo il 5% agli ultimi tre posti in classifica. Nel 2017 invece, con Fabio Gallo in panchina, il 22% aveva in mente una salvezza facile facile (come in effetti fu), ma più del 30% aveva puntato il dito sui playoff e altrettanti sul rischio retrocessione. Fu quello l'anno di maggiore prudenza - per usare un eufemismo - della piazza. L'anno prima ancora il 43.7% azzeccò i playoff mentre c'era anche un 11% che pensava di poter festeggiare la serie A diretta. Nel 2015, al secondo anno di Bjelica, una sbronza collettiva con quasi il 50% dei votanti che si era convinto di poter lottare per il primo posto. Rimane quello l'anno di maggior fiducia di questi otti anni consecutivi di serie B.