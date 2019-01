Pisa e Rimini chiedono Ceccaroni

La Spezia - A sei punti dalla vetta, il Pisa, iscritto al girone B della serie C, ha voglia di investire sul mercato di gennaio per tentare la scalata ad un campionato che in testa si dimostra competitivo e altamente incerto. Nella città della torre la famiglia Corrado vuole fare innesti mirati, a partire dalla difesa. Il nome più caldo in questo reparto è quello di Pietro Ceccaroni: difensore centrale classe 1995, di proprietà dello Spezia e attualmente in prestito al Padova. Ha già gioito per una promozione in B quando, fu una colonna portante della Spal di Semplici. Lo spezzino è in veneto con la formula del riscatto e del controriscatto a favore dello Spezia ma il Pisa ha almeno una concorrente, il Rimini. Fino ad oggi nei sei mesi di prestito al Padova ha messo insieme 8 presenze (e un assist), l'ultima in occasione dello scontro-salvezza pareggiato a Livorno.