Pisa-Spezia, per la storia e la classifica

La Spezia - Quando si sono fronteggiate sui rispettivi terreni di gioco non sono quasi mai mancati i due ingredienti fondamentali di una grande sfida: la tensione agonostica dei ventidue contendenti e l'atmosfera unica che si respira fuori dal rettangolo verde. Poche, rarissime le volte in cui Pisa-Spezia, che si giochi all'Arena o al Picco non fa differenza, non fosse all'altezza del groppo in gola che poche partite come questa riescono ancora a regalare. Non serve la parola derby per diagnosticarlo, ma quell'attesa settimanale che nel calcio moderno si è persa per strada ma, fortunatamente, talune volte si ripresenta, come fossimo tornati agli anni 90-2000 quando questa partita era la sfida per eccellenza nelle combattutissime serie C del tempo. "Non venite a Pisa senza biglietto". Dopo il patron nerazzurro Giuseppe Corrado, che si era detto rammaricato per non poter ospitare più dei 700 spezzini che sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto, ha parlato nelle ultime ore anche il Questore della città toscana, Paolo Rossi che ha rivolto alla piazza spezzina un invito di buon senso: evitare di inforcare la A12 o prendere un treno per assistere alla partita se non si parte con il tagliando nel portafogli. Il passato insegna che si tratta pur sempre di una sfida sentita con precedenti non piacevoli, anche se lontani ormai oltre quindici anni.



Qui Pisa. Rifinitura pre-gara sul terreno dell’Arena come di consueto per il Pisa che si è messa alle spalle un'intera settimana di lavoro al Centro Sportivo di San Piero a Grado. Ieri per i nerazzurri seduta prettamente tattica, intervallata da alcune esercitazioni mirate sulla mobilità e sul controllo di palla. Niente Spezia per Samuele Birindelli che soffrirà ancora una volta dalla tribuna: sconta infatti il terzo e ultimo turno di squalifica. I dubbi di D'Angelo riguardano soprattutto Meroni, uscito malconcio dall'ultimo allenamento: un tiro in porta che gli provoca un fastidio alla coscia destra, tanto da metterlo fuori causa anzi tempo. Da capire l'entità dell'infortunio per l'altro terzino destro e per il tecnico la coperta diventa improvvisamente cortissima: Belli non è fra i convocati. Se Meroni sarà out, possibile spostamento di Lisi, mentre in mediana Gucher e De Vitis si giocano la maglia del regista e davanti di sicuro ci sarà l'esperto Moscardelli. Attenzione alle caratteristiche della squadra: il Pisa si dimostra particolarmente scatenato nei 15’ prima della pausa: quattro le reti toscane segnate dopo 11 turni nella Lega B 2019/20, al pari di Pordenone ed Ascoli. Di contro è una delle due squadre che perde nelle riprese più punti rispetto ai risultati al 45’ dopo 11 turni: -5 per i nerazzurri e per il Livorno. Una sola vittoria nelle ultime otto gare.



Qui Spezia. Settecento tifosi al seguito sono già un bel numero, ma ne avessero messi in vendita un migliaio sarebbero stati probabilmente ancora insufficienti a soddisfare la richiesta: sono gare che non si saltano mai, anche se la classifica non è quella che ci si aspettava ad inizio stagione. All'Arena Garibaldi ipotizzabili 7mila persone e il solito grande seguito dei tifosi aquilotti: quasi tutti partiranno dal Golfo ma si sa che nella città della torre vivono e studiano tanti concittadini. La squadra ha compreso la particolarità della gara e ha voglia di continuare ad ingrassare la serie positiva costruita nell'ultimo mese di campionato. Quattro risultati utili, frutto di due vittorie e altrettanti pareggi con ultimo stop datato 5 ottobre scorso, 0-1 al “Picco” contro il Benevento. All'Arena Garibaldi per Claudio Terzi sarà la trecentesima in serie B (senza playoff), la centesima invece per Matteo Ricci, sempre considerando la sola regular season. Sul fronte formazione, in dubbio Juan Ramos mentre sarà Giulio Maggiore a sostituire Luca Mora, alle prese con l'infortunio muscolare che l'ha messo fuori causa nel match contro il Chievo. Davanti ancora ballottaggio Gyasi-Gudj.