Pirlo: "Creato tanto, potevamo chiuderla nel primo tempo"

La Spezia - Abbiamo fatto una buona partita, dovevamo essere più cattivi nel primo tempo, doveva chiuderla, abbiamo creato tanto, ma quando non chiudi le partite rimangonos empre aperte e quindi poi contro chiunque giochi rischi di tenere in ballo una partita che poteva già essere ampiamente chiusa. Però nel secondo tempo siamo entrati bene in campo, con la voglia di vincere la partita e Cristiano Ronaldo ci ha dato una mano". Ai microfoni di SkySport, Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, analizza la vittoria contro lo Spezia: "Dobbiamo essere bravi con gli esterni cercando di non far passare certe palle, però stiamo crescendo e avremo tempo per lavorare anche su queste situazioni. Il 4-4-2? Abbiamo cambiato perchè loro giocavano con tre centrocampisti. Ma abbiamo fatto una buona partita, anche Dybala sta crescendo. Cristiano? Viene da venti giorni di inattività, la cosa che dobbiamo migliorare è nella pressione quando perdiamo la palla. Ma siamo complessivamente al 60-70% del potenziale, piano piano verranno fuori le cose che stiamo provando".