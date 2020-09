Pirates Baseball, una realtà che vuole crescere

La Spezia - Continua e cresce l’attività sportiva dei Pirates La Spezia Baseball, nato come progetto scolastico nel maggio 2018 e dopo un 2019 passato ad allenarsi e a crescere, finalmente nel 2020 i ragazzi U15 e U12 sono riusciti a partecipare al loro prima campionato federale grazie alla collaborazione con la società Abc Massa Carrara e le Nuove Pantere Lucca.

Domenica 6 è andata in scena l'ultima partita di campionato contro i Fiorentina Red e gli U12. I nostri ragazzi hanno iniziato alla grande portandosi in vantaggio 3-0 nel primo inning, e mantenendo il distacco per 6-3 nel secondo. Il terzo inning ha visto la squadra toscana recuperare fino al 6-5, per poi completare la rimonta fino al 6-11 finale. Martedi invece grande vittoria per 9-6 dei nostri U15 contro la formazione del livorno nell'ultima di campionato. I ragazzi hanno dimostrato grande serenità e sicurezza sul campo, segno di una forte crescita del gruppo. Si concludono così positivamente i campionati, ora lo sguardo è proiettato alla coppa toscana che si disputerà a fine settembre.



Anche per gli adulti sono arrivate le prime soddisfazioni domenica scorsa, con le prime amichevoli ufficiali da quando il gruppo sportivo è stato rinominato “Pirates”. Le partite sono state disputate sul campo regolamentare di Lucca contro le Nuove Pantere: i Pirates non hanno sfigurato alla loro prima uscita contro una squadra composta da esperti giocatori di Serie C e giovani promettenti. Le due partite si sono disputate ai sei inning: la prima si è conclusa sul 5-8 per la formazione Toscana e la seconda ha visto i Pirati Spezzini superare di una lunghezza gli avversari, chiudendo la partita

sul 7-6 grazie a un’ottima presa al volo dell’esterno destro Napoli che è valsa il terzo out del sesto inning e di fatto la vittoria per i Pirates. Da evidenziare anche l’ottimo esordio sul monte di lancio di Vanacore e Ciferri, oltre l’eccellente prestazione di Spinetta nel box di battuta che chiude la giornata con ben tre valide alla prima partita disputata. Quello che era nato come semplice progetto è ormai una realtà consolidata e i Pirates non vedono l’ora di allargare la propria ciurma, proponendo di provare gratuitamente questo magnifico e romantico sport per tutto il mese di Settembre, sono tutti i benvenuti dai più giovani agli adulti. Per info basterà chiamare il 3290681177 (coach Daniele Rolla) oppure tramite social (Instagram e Facebook) ricercando “Pirates Baseball La Spezia”.