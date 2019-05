Pippo De Col da intoccabile a panchinaro in mezza stagione

Uno dei migliori terzini destri nella serie B 17/18, scavalcato da Vignali nelle gerarchie.

La Spezia - Ha dimezzato le presenze in campionato proprio mentre si avvicina ai 26 anni di età. L'epoca che solitamente corrisponde al "picco di coppia" di un atleta: migliore condizione fisica e adeguata esperienza del gioco per metterla a frutto. Aveva messo assieme 41 presenze e 5 assist con Fabio Gallo in panchina, nella stagione appena trascorsa invece Filippo De Col ha chiuso con sole 19 presenze. Scavalcato nelle gerarchie da Luca Vignali, promosso terzino destro da Marino. Era già successo nel 2015, quando Nenad Bjelica aveva inizato a preferirgli Mato Milos.

Pagava anche forse il fatto di essere un "angelozziano", preso proprio dall'attuale direttore generale in uno scambio con l'Entella a cui erano finiti Baldanzeddu e Sansovini. Abbassato il monte ingaggi, tappata la falla a destra, incamerato un azzurro under 21 in un colpo solo. Presto gli era stato preferito il croato, De Col aveva quindi deciso di partire in prestito per Cesena. Scelta non felice da cui era tornato però determinato a ritagliarsi uno spazio da protagonista, che di fatto ha avuto per due stagioni e mezza. La posizione del bellunese, seguito da Donato Di Campli e con un rinnovo fino al 2020 firmato ad agosto 2017, sarà dunque una di quelle da tenere sott'occhio nel mercato che viene.