Pioli: "Sconfitta meritata, abbiamo messo in campo troppo poco"

La Spezia - “Lo Spezia ha vinto nettamente, questa è la prima sconfitta che davvero meritiamo perché abbiamo messo in campo troppo poco”. Così ieri sera Stefano Pioli al termine della sfida del Picco dal quale il suo Milan, la capolista, è uscito sconfitto dopo una prestazione straordinaria degli aquilotti. “Dobbiamo reagire e sicuramente lo faremo – ha detto ai microfoni di Dazn – non siamo riusciti ad esprimerci, è stata una brutta serata per me e per la squadra. Giusto uscire dal campo a testa bassa, nessuno in spogliatoio ha parlato. Ma ripartiremo”.