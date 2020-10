La Spezia - "Sono molto contento della partita disputata dai miei ragazzi. Sognavamo di avere un inizio di stagione cosi positivo, che ci da fiducia per il futuro. Il Milan adesso è squadra: giochiamo le partite con fiducia e qualità. In questi 20 giorni abbiamo giocato senza 6- 7 giocatori. Ho costretto i ragazzi a giocare ogni tre giorni con la condizione non al massimo e ho avuto risposte importanti. Adesso spero di recuperare al più presto Ibrahimovic, Rebic, Conti, Musacchio e Romagnoli".