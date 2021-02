Pioli: "Con lo Spezia serve prestazione di alto livello"

La Spezia - “Una partita difficile contro un avversario che ci ha creato problemi già nel match d'andata, ci sarà da mettere in campo una prestazione di alto livello. La preparazione è stata fatta per arrivare pronti e determinati”. Parola dell'allenatore del Milan, Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa di stamani, tenuta in vista della partita che domani sera vedrà i rossoneri capolisti ospiti dello Spezia all'Alberto Picco, alle 20.45. "E' stata una buona settimana. Stanno tutti bene tranne Diaz e Maldini. Ho buoni margini, ora abbiamo doppie scelte per ogni ruolo e spero che l'organico sia completo anche in futuro". Mister Pioli ha poi annunciato che la trequarti sarà assegnata a Calhanoglu, in campo dal primo minuto, mentre a sinistra sono in ballottaggio Ante Rebic e Rafael Leao. "Uscire dalla Coppa Italia ci è dispiaciuto – ha aggiunto il tecnico, interrogato a proposito di obbiettivi -. Ora guardiamo avanti, ci giochiamo tanto nelle prossime settimane. Dobbiamo seminare e raccogliere il più possibile. Lo ripeto tutti i giorni ai miei giocatori: non conta niente quanto fatto finora, dobbiamo continuare così e ottenere il massimo da questa stagione. Finora non basta quello che abbiamo fatto, non finisce domani il campionato. Vedremo cosa succederà, ma noi vogliamo arrivare a fine stagione senza rimpianti".