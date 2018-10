Pioggia di medaglie per la Velocior a Candia Canavese

La Spezia - La Società Canottieri Velocior 1883 torna dal Trophée Européen des Régions d’Aviron (TERA), organizzata dalla Canottieri Candia 2010, con un Oro, due Bronzi, due quarti posti. Il lago di Candia Canavese (Torino) ha accolto gli equipaggi spezzini sabato 20 e domenica 21 ottobre per la competizione tra le rappresentative di Liguria, Toscana, Lombardia, Piemonte, Canton Ticino, Suisse Romand, Rhône Alpes. La Velocior 1883 ha contribuito alla squadra ligure con sei atleti: Pietro Menchelli e Thomas Raimondi (categoria Ragazzi maschile), Edoardo Talamona (categoria Junior maschile), Annalisa Mencacci (categoria Ragazzi femminile), Aurora Benvenuto e Chiara Dughetti (categoria Junior femminile).



I risultati sono stati: Oro per Annalisa Mencacci sul Quattro di Coppia Ragazzi Femminile; due Bronzi, per Thomas Raimondi e per Pietro Menchelli nell’Otto Ragazzi Maschile e nel Quattro Senza Ragazzi Maschile; due Quarti posto per Edoardo Talamona nell’Otto Junior Maschile e per Chiara Dughetti e Aurora Benvenuto nel Doppio Junior Femminile. Per informazioni sui corsi e sulle attività della Società Canottieri Velocior 1883 consultare il sito www.velocior1883.it oppure scrivere all’indirizzo mail velocior1883@libero.it e telefonare al numero 0187 731725.