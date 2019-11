Pietro Ceccaroni è rinato a Venezia come terzino sinistro

La Spezia - C'è un vecchio amico con cui giocarsi punti fondamentali da qui alla fine del girone d'andata. E' Pietro Ceccaroni, che a Venezia ha finalmente trovato la giusta congiuntura astrale per mettersi in luce in serie B. Succede che a inizio ottobre si fanno male gli altri due mancini Marino e Felicioli e allora Dionisi lo butta dentro come terzino sinistro. E lo spezzino se la cava alla grande: sei partite da titolare con salvataggio da due punti nella partita contro il Livorno vinta per 1-0. "Sono contento perché volevamo questa vittoria a tutti i costi. Non guardiamo la classifica dopo 12 giornate, cerchiamo di migliorarci ogni settimana per portare in campo sempre il nostro gioco, ed abbiamo dimostrato di poterlo fare contro ogni squadra. I tre punti di oggi sono molto importanti per il morale e per dare continuità a quello che stiamo facendo”, ha detto a fine partita.

E' il prestito aquilotto che se la sta passando meglio insieme a Theophilus Awua, che a Bari non ha saltato neanche una partita nonostante contro il Bisceglie gli siano stati concessi solo 3 minuti. E' tra i punti di riferimento della Pistoiese l'ex romanista Alessandro Bordin, di proprietà Spezia senza di fatto essere mai passato dal Ferdeghini-Intels se non per le firme. Minutaggio discreto in serie C anche per i giovani Morachioli (107 minuti), Giuliani (178) e Figoli (234). Ancora la sfortuna nella carriera di Marco Crocchianti al Sud Tirol: guarito il ginocchio, ora attende che la spalla gli conceda di tornare a vedere il campo.