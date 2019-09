Pierini torna al gol, un capolavoro contro il solito Livorno

La Spezia - La quinta giornata della Serie BKT ha visto l’Ascoli trovare il primato in classifica grazie al successo sullo Spezia targato anche Ardemagni. La punta bianconera è a quota 106 reti in B, diventando quindi il miglior marcatore in attività dopo il ritiro di Calaiò che, peraltro, ha realizzato 107 gol quindi al prossimo centro Ardemagni raggiungerà l’ex punta della Salernitana. Ecco le altre curiosità sul turno appena concluso segnalate da Football Data:



2 Come due anni fa: Marconi (Pisa) capocannoniere del torneo dopo 5 giornate con 7 reti, Iemmello (Perugia) secondo con 6. Anche nel 2017/18 – dopo 450’ del torneo – la classifica marcatori era analoga, con 7 centri per Pettinari (Pescara) e 6 per Caputo (Empoli).



29 La quinta giornata ha visto molte partite decidersi nei minuti finali prima del 90’, ma soprattutto nei recuperi. Sono salite così a 29 – su 119 totali – le reti segnate nella Serie BKT dal 76’ al 90’ inclusi recuperi, pari al 24,4% del complessivo.



10 Pietro Iemmello firma ancora una doppietta su rigore come alla prima giornata contro il ChievoVerona; la punta del Perugia, con i suoi gol determinanti, ha portato 10 degli 11 punti biancorossi in classifica.



106 Secondo gol consecutivo per l’ascolano Matteo Ardemagni. La punta dell’Ascoli – dopo il ritiro nei giorni scorsi dall’attività agonistica di Emanuele Calaiò (oramai ex Salernitana) – si trova a 106 reti in B (considerata la sola regular season) ed è tornato ad essere il marcatore cadetto top tra quelli in attività. Tra l’altro al prossimo centro, salendo a 107, aggancerà proprio lo stesso Calaiò.



7 Nicholas Pierini torna al gol dopo 7 mesi e fa ancora centro contro il Livorno. Il giocatore del Cosenza segna due gol alla volta alle squadre avversarie, doppietta al Brescia ed al Crotone nel campionato scorso, ora due reti consecutive al Livorno, con due maglie diverse. Anche allora come martedì sera Pierini andò in gol contro i toscani da subentrante.