La Spezia - Indosserà la maglia del Cosenza Nicholas Pierini, ex aquilotto nell'ultima stagione, prestato ai calabresi dal Sassuolo. Non sono bastate le 27 presenze condite da 6 reti tra campionato di Serie B e Coppa Italia per la riconferma e per il 21enne la speranza concreta è di fare ancora meglio nella squadra di Braglia. Altro ex aquilotto non riconfermato è Marco Crimi che tuttavia non dovrebbe rimanere all'Entella: su di lui ci sono sia il Perugia che l'ambiziosa Cremonese di Rastelli.