Pierini: "Marino mi ha detto di entrare cattivo e basta"

La Spezia - L'ha preso in parola, anche se un primo tiro è finito addosso a Cordaz. "Mi ha detto di entrare cattivo e basta", rivela Nicolas Pierini in merito al suggerimento di mister Marino al momento di farlo entrare in campo. "E' sempre bello segnare, poi quando si entra dalla panchina e si riesce ad essere decisivi lo è ancora di più; non è solo merito mio però, perchè è stata tutta la squadra ad interpretare una grande gara e quando si gioca così per gli attaccanti è più semplice avere occasioni importanti. Il nostro obiettivo? Creiamo i nostri obiettivi giorno dopo giorno, lavorando duramente e pensando ad una partita alla volta; ora godiamoci la vittoria, da domani però inizieremo a pensare alla sfida con il Lecce, determinati a dare continuità a questo successo ed a chiudere al meglio l'anno davanti al nostro pubblico".