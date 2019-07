Piedi buoni e fisico, Delano è pronto per lo Spezia

La Spezia - Palleggia indistintamente con un calzino arrotolato, un rotolo di carta igienica, una pallina da tennis e ovviamente un pallone da calcio Delano Burgzorg, l'attaccante esterno che a breve lo Spezia potrebbe ufficializzare fra i primi acquisti messi a disposizione del nuovo tecnico Italiano. Olandese originario del Suriname, il giocatore a novembre potrebbe infatti compiere 21 anni in riva al Golfo e in maglia bianca, dopo una prima parte di carriera vissuta tutta con i colori biancoazzurri del De Graafschap, squadra della città di Doetinchem, appena retrocessa dalla massima serie olandese. Una stagione che la possente ala (un metro e ottantacinque) ha concluso con 30 presenze totali fra campionato, playout e Coppa d'Olanda, mettendo a segno cinque gol, uno dei quali al termine di una strepitosa azione personale in casa dell'Heerenveen. Destro di piede ma solitamente utilizzato sulla fascia sinistra, Delano si è messo in mostra nelle giovanili del Zeeburgia prima di passare ai Superboeren (i 'super contadini') nel 2017 conquistandosi una maglia in prima squadra.



Un'esperienza quella col De Graafschap che al termine dell'ultimo campionato ha deciso di lasciarsi alle spalle, nonostante un contratto in scadenza nel 2020, con l'obiettivo di approdare in Italia e misurarsi con un calcio diverso. Agli ordini del nuovo mister aquilotto potrebbe giocarsi il posto con Bidaoui offrendo buona tecnica e un maggior peso in fase offensiva sulla corsia sinistra. Arrivato in città nei giorni scorsi a breve il giocatore potrebbe essere ufficialmente tesserato e iniziare così la sua nuova avventura.



Alcune skills di Delano