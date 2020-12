Piccolo con una torsione perfetta raggiunse Cacia al 94esimo

La Spezia - Nel segno di Felice Piccolo, che si era fatto saltare con un tunnel lasciando ad un ottimo Cacia il gol del vantaggio, ma poi a tempo scaduto aveva trovato un colpo di testa perfetto per il pareggio. L'ultimo Spezia-Bologna di campionato è del novembre 2014 in serie B, quando entrambe giocavano per un posto al sole. Sulla panchina aquilotta c'era Nenad Bjelica, che scelse Chichizola, Valentini (23'st Acampora), Ceccarelli, Piccolo, Milos, Brezovec, Juande, Bakic (6'st Schiattarella), Migliore, Ebagua e Giannetti (6'st Catellani). E' proprio Acampora l'unico di quel gruppo ancora con la maglia bianca.

Negli altri quattro precedenti, due vittorie ospiti e due casalinghe. Nel 2007, sempre in serie B, si giocò due volte. A febbraio 2-0 per gli aquilotti (Guidetti e Varricchio), a settembre 0-2 per gli emiliani (Bombardini e Adailton). Due precedenti anche in serie C1, tra 1993 e 1994. Lo Spezia di Specchia vinse 2-1 con reti di Scazzola e Mazzuccato contro il Bologna di Edi Reja e perse poi 1-3 pochi mesi dopo con Claudio Onofri in panchina. Illusoria rete di Dalla Costa a inizio ripresa, poi due volte Cecconi con in mezzo una marcatura di De Marchi.



Spezia-Bologna

2 V

1 P

2 S