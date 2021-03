Piccoli più di Agudelo per lottare con Godin e soci

La Spezia - M'Bala Nzola non è al meglio, Galabinov non è tra in convocati. L'attacco è sulle spalle dei due giovani, Piccoli e Agudelo, contro il Cagliari questo pomeriggio. Il bergamasco che segna sempre contro le grandi - Roma, Inter e Atalanta - si candida a partire da titolare a due mesi circa dall'ultimo match in cui entrò nell'undici iniziale. Era il suo periodo migliore, interrotto dall'infortunio muscolare che gli ha concesso solo 5 minuti (contro la Fiorentina) nelle ultime sette giornate. Per lui una chance importante di ritagliarsi spazio nella sua prima vera stagione da professionista.

Ai suoi fianchi si candidano ancora Gyasi e Verde, apparsi in buona forma nelle ultime uscite. A centrocampo, vista l'assenza di Estevez, Italiano dovrebbe confermare il doppio regista con Ricci e Leo Sena insieme a capitan Maggiore destinato a fare l'ala sinistra. Erlic è recuperato e farà coppia con Ismajli, Marchizza e Vignali sono i terzini. In porta l'olandese Zoet.



Qui Cagliari. Leonardo Semplici recupera Pavoletti dopo la squalifica ed è pronto a schierarlo dal primo minuto accanto a Joao Pedro nel suo 3-5-2. Davanti a Cragno il trio Ceppitelli, Godin e Rugani; in mezzo Nainggolan con Duncan e Marin, Zappa e Nandez corrono sulle fasce.