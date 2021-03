Piccoli l’ha fatto ancora: “Al Picco si sente calore anche senza tifosi”

La Spezia - “Contento del gol che ha aiutato la squadra: lo dedico a tutto lo staff e ai tifosi”. Roberto Piccoli segna ancora ed è un gol importantissimo. “Siamo un gruppo molto unito - dice a Sk al termine di Spezia-Cagliari - Soffriamo tutti dentro e fuori dal campo, questa è la nostra arma vincente”. A 20 anni è al quarto gol in serie A. “Mi creo tante occasioni, devo migliorare e segnarne di più. Aver fatto gol al Picco è un’emozione ancora più forte. Anche se non ci sono i tifosi si sente quel calore che ti fa andare ancora di più”.

Si candida ad essere un protagonista in questo finale. “Avevamo preparato la partita nei dettagli ed eravamo carichissimi. Penso si sia visto in campo. In questi giorni è importante lavorare per non perdere il ritmo partita. Sono molto contento soprattutto per Ricci perché si meritava la Nazionale, è molto forte. Noi lavoreremo duro in vista della Lazio”.