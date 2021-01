Piccoli e Saponara affaticati, lunedì il punto della situazione

La Spezia - Ha sentito indurire la coscia sinistra nel primo tempo della partita contro la Roma, Roberto Piccoli, poco dopo aver segnato il gol dell'1-1. Ha preferito uscire per prudenza, ma le prime impressioni è che non sia nulla di grave per il centravanti, che prova a recuperare già per la partita di giovedì sera a Napoli in Coppa Italia. Anche per Riccardo Saponara, che oggi ha svolto un'ecografia a Villa Stuart dopo le fatiche infrasettimanali, si parla solo di un affaticamento e non di un problema muscolare. Per entrambi, appuntamento a lunedì per il punto della situazione.