Piccoli come un veterano: "Bisogna lavorare e andare avanti, concentrati per il nostro traguardo"

La Spezia - Dopo il gol al Bologna in Coppa Italia è arrivato anche il primo in campionato: a Roberto Piccoli bastano pochi minuti per sfruttare una palla che riesce a buttare dentro con tutta la forza dei suoi 19 anni. Classe 2001 e una grande storia davanti, una storia da costruire fin da oggi. Lui prima di parlare di sè stesso pensa però al gruppo, dimostrando di essere già calciatore e che la scuola di calcio e comportamenti di Zingonia è sempre la migliore d'Italia: "Ringrazio la squadra, dispiace per la sconfitta ma bisogna lavorare e andare avanti, concentrati per il nostro traguardo. Il gol? Sono contento, è ovvio che segnare a San Siro è un sogno. Il mio punto di riferimento? Mi piaceva Vieri, mi piace Ibra, il mio maestro quando ero all'Atalanta era Zapata e Zanchi mi ha insegnato tantissimo".