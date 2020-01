Picco tredicesimo stadio della B, la media più alta è del Frosinone

La Spezia - Nonostante il dominio assoluto in campionato con quindici punti di vantaggio sulla terza, il Benevento di Pippo Inzaghi deve accontentarsi del secondo posto nella classifica delle presenze negli stadi di Serie B del girone d'andata. Davanti a tutti c'è infatti il Frosinone con 98.787 spettatori per una media di 10.976 nelle nove partite casalinghe disputate, a fronte della media di 9.837 dei sanniti che al Ciro Vigorito ne hanno giocate dieci. Il terzo gradino è invece occupato dalla Salernitana che in nove gare all'Arechi ha portato 77.381 persone per una media di 8.598. E lo Spezia? Per trovare gli aquilotti bisogna scendere un po' più giù, precisamente alla posizione numero tredici con una media di 5.125 presenze in nove partite al Picco (46.127), dato però viziato dal match interno contro la Cremonese rinviato a causa dell'allerta rossa. La speciale classifica con i dati raccolti da Stadiapostcards è chiusa invece dall'Entella – 18.714 spettatori in nove partite – e dal Venezia con 32.296. In totale la media spettatori delle 189 partite sin qui disputate si è attestata a 5.943.



Anche per quanto riguarda la partita più viste si resta in Campania dato che quella con più pubblico della prima parte del campionato è stata Salernitana-Benevento con ben 18.003 persone, seguita da Frosinone-Crotone che ha portato nello stadio ciociaro 12.215 spettatori e da Benevento-Ascoli con 11.668. Sono stati solo 1.521 invece i tifosi che hanno assistito a Entella-Pordenone. Al Picco la più seguita è stata ovviamente Spezia-Livorno con 4.660 mentre contro il Frosinone sono arrivate in viale Fieschi solo 4.660 persone.