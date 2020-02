Picco oltre i seimila per la prima volta in stagione

La Spezia - Lo abbiamo visto decisamente più pieno nella storia, anche in categorie molto meno prestigiose di queste, anche con una squadra che giocava male e, spesso, perdeva. Ma il calcio di oggi è completamente diverso da quello pre-televisivo e in generale soffre soprattutto nelle piccole piazze, schiacciata dal tam tam per i grandi campioni e le grandi squadre, che fanno marketing, quattrini e alimentano il sistema. Ecco perché i 6328 spettatori di ieri sera al "Picco" sono un dato di tutto rispetto: è il record di pubblico stagionale, con quasi mille paganti in più della gara contro il Livorno, che portò allo stadio 5.468.



Superare quota 6mila non era stato così agile nemmeno lo scorso anno: era successo contro Foggia (6332), Livorno (6024), Pescara (6508) e nel playoff con il Cittadella, quando furono staccati 7.442 biglietti. Sempre per amor di statistiche, due stagioni fa solo in due occasioni si era oltrepassato quel limite: fu in occasione delle gare di cartello che mettevano di fronte l'allora Spezia di Fabio Gallo all'Empoli (6460) ed al Palermo (6886) senza dimenticare naturalmente l'ultima della regular season contro il Parma ma degli 8270 spettatori complessivi, c'è da tenere in conto i tantissimi supporters gialloblu che in quella partita si giocavano la promozione in serie A.