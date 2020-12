Picco e scontri diretti per andare oltre i complimenti

La Spezia - Contento dopo una sconfitta, mai visto. Ma Vincenzo Italiano sembrava masticare particolarmente amaro dopo l'1-2 subito dalla Lazio in una partita giocata alla grande dallo Spezia. Un controllo del gioco quasi costante, certificato dai numeri: possesso palla 66%, 562 passaggi riusciti contro 260, tre passaggi chiave contro nessuno, 6 occasioni da gol a due, dribbling 12-6 e tiri 13 contro tre. Punti zero, e poco consola il fatto che anche il resto del gruppetto di coda non abbia registrato particolari passi in avanti.

Da qui alla fine dell'anno arrivano dodici giorni che possono però diventare fondamentali per le ambizioni dello Spezia. Posta a 18 punti la quota per chiudere il girone d'andata con intatte chance di salvezza, nelle prossime quattro giornate ci sono almeno tre scontri diretti che potrebbero dare una spinta decisiva per festeggiare un Natale sportivamente sereno. Fanno piacere i complimenti ai bianchi piovuti da ogni parte, ma non garantiscono l'obiettivo finale che rimane un monte da scalare.

In particolare si soppeserà l'effetto della variabile stadio Alberto Picco, un'incognita di non poco conto. Cesena è stata avara di soddisfazioni nelle cinque partite giocare al Manuzzi. Alto il livello degli avversari (Sassuolo, Juventus, Fiorentina, Atalanta e Lazio), ma i 2 punti raccolti sono solo un quinto del totale. La nuova illuminazione dell'impianto di Viale Fieschi mostra subito il luccichio della macchina Spezia, visto che ci sono Bologna (mercoledì 16) e Genoa (mercoledì 23) da accogliere alle 20.45. Il ritorno a casa sarà la svolta in positivo che bilancerà il percorso tra casa e trasferta? A questo punto un aspetto decisivo. Prima di tutto però la trasferta di Crotone, in cerca di un colpo di coda per rilanciarsi, e in mezzo l'Inter a San Siro.