Picco, assegnati i lavori per la sovracopertura del settore distinti

In questi giorni il manto erboso è interessato da opere di manutenzione per essere pronto all'inizio della nuova stagione.

La Spezia - Con un ribasso del 21% sarà la Mec 2000 srl ad eseguire i lavori relativi alla realizzazione della sovracopertura su parte della tribuna distinti dello stadio "Alberto Picco". Palazzo Civico aveva dato il placet al progetto esecutivo nell'ottobre del 2018 con il chiaro intento di bloccare le numerose infiltrazioni d’acqua che interessano le due parti laterali della tribuna. Il progetto prevede la realizzazione di una sovracopertura in “lamiera grecata” di alluminio che consente di smaltire l’acqua anche con pendenze minime. Sempre da progetto è prevista la realizzazione di una struttura di sostegno longitudinale che si collegherà alle travi portanti esistenti che si congiungeranno perfettamente alla nuova struttura evitando punti di conflitto, fonti principali delle infiltrazioni. Così sarà possibile convogliare le acque verso l’esterno della copertura dal lato di viale Fieschi attraverso anche la realizzazione di una grondaia apposita. La Mec 2000 srl si aggiudica l'appalto per 93.548 Euro (74.644,00 per lavori soggetti a ribasso e € 18.904,00 per costi contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso), facendo meglio di altri sedici propositori.