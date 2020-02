Pian di Massiano, Cosmi ritrova Di Chiara e potrebbe lanciare Greco

La Spezia - Vincenzo Italiano chiude le porte della seduta di allenamenti odierna iniziando a preparare le scelte per la gara di sabato a Perugia. Torna Luca Mora dopo il turno di squalifica, out Giulio Maggiore che invece dovrà scontarlo dopo l'espulsione nel finale di partita col Pordenone. Uno Spezia che proseguirà la preparazione nella giornata di domani con un'altra seduta a porte chiuse, per poi partire per il ritiro in terra umbra nella mattinata di venerdì. Il Perugia dal canto suo è sceso in campo nel pomeriggio, a Pian di Massiano, sotto la pioggia e davanti al presidente Santopadre e dei dirigenti Goretti e Pizzimenti: pronto e firmato l'allungamento del contratto fino al 2022 dell'attaccante Melchiorri. Non c'èra l'acciaccato Fernandes, a parte Benzar, è ritornato invece Gianluca Di Chiara. L’esterno sinistro ha smaltito il problema al ginocchio e si è aggregato parzialmente al resto del gruppo. Sarà forse convocato per la gara di sabato ma abile e arruolato effettivamente dalla settimana ventura. Scalpita Leandro Greco, ultimo arrivato dal mercato di riparazione e potrebbe perfino essere nell'undici di partenza.