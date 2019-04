Piaget, Pellico e Pacinotti ai campionati regionali studenteschi

La Spezia - Si sono svolti a Genova presso gli efficienti impianti sportivi della Praese i campionati studenteschi regionali di calcio a cinque per le categorie cadetti/e e allievi/e.

La comitiva spezzina accompagnata dalla coordinatrice dell'area motoria del Miur Giovanna Agnolucci e dai referenti Sgs Figc Pier Giorgio Baudinelli e Massimo Borgetti ha ben figurato ottenendo tre secondi e un quarto posto.

E' mancata solo la vittoria in tre emozionanti finali segno comunque di un ottimo livello tecnico- tattico e di una buona condizione fisica.

Nella categoria cadette l'Isa 4 Pellico dopo aver battuto il Sanremo Ponente (3-1) capitolava in finale contro il Bogliasco (4-2). Stessa sorte per la forte Isa 1 Piaget che dopo aver liquidato in semifinale il Rapallo (5-1) cedeva in un emozionante e convulso finale all'Imperia (2-1).

Per le superiori sfortunata prova dell'Itis Capellini che dopo la beffa delle semifinali con il Ferraris Savona (4-5) perdeva ai rigori la terza piazza contro l'Itis Aicardi Imperia (9-7).

Per la categoria allieve le liceali del Pacinotti dopo la vittoria sofferta in semifinale contro il Ventimiglia (1-0) nulla potevano contro la fortissima Montale Ge che dominava l'incontro (8-2).

Al termine degli incontri alla presenza del presidente regionale SGS della Figc Antonio Nappo si sono svolte le premiazioni in un clima di cordialità e di fair-play.