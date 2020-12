Piace Falco in uscita dal Lecce, ma non manca la concorrenza

La Spezia - Un'idea non nuova, in estate solo abbozzata ma che adesso può tornare in auge. Quella di portare Filippo Falco allo Spezia a gennaio. A settembre il calciatore non prevedeva di muoversi da Lecce, ora però i rapporti con il suo club sembrano essersi deteriorati. Tanto più che Corini gli ha preferito un giovanissimo nelle ultime uscite. La stima del direttore Mauro Meluso è cosa risaputa, fu proprio lui a fargli firmare l'ultimo rinnovo di contratto che lo lega ai salentini fino al 2022.

Per ottenerlo serve una cifra attorno al milione e lo Spezia ha tante pedine di scambio da poter mettere nell'operazione e avrebbe anche la maglia numero 10 da offrirgli vista la probabile partenza di Agoume (che un dieci non è). L'ingaggio attuale, 300mila euro lo stipendio base, non deve essere un problema per una squadra di serie A. Ci pensano anche il Parma di Liverani e il Benevento, sua ex squadra.