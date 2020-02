Pettinari: "Sul palo potevo fare meglio"

La Spezia - "Contento per il gol fatto ma sul palo onestamente potevo fare meglio. Oggi abbiamo fatto una prestazione importante contro di loro, che sono una squadra forte e in salute. Noi non dobbiamo mollare fino alla fine, la sconfitta di Cremona dice che pur giocando bene appena abbiamo abbassato la concentrazione, ci puniscono. Da questa partita dobbiamo trarre spunti positivi e iniziare a vincere. A Salerno meritavamo almeno un punto, poi c'è stato il blackout dello Zini. Pensiamo partita per partita, senza guardare la classifica e preparandole tutte per vincere". Così Pettinari, ancora una volta a segno contro lo Spezia, ai microfoni di Dazn subito dopo la fine del match.