Pessina, umile e predestinato. Ha segnato anche ieri

La Spezia - Quando passano da questi lidi capisci subito che fanno parte della lista dei predestinati e che voleranno via velocemente, lasciando una scia che durerà nel tempo, almeno negli occhi di chi resta. Nel passato talenti in erba come Federico Giampaolo agli inizi degli anni '90, Cristian Zaccardo o Alessandro Budel una decina di anni più tardi, più recentemente come dimenticare quel Matteo Pessina che a vent'anni sembrava giocare da una vita? Non fu un caso che Fabio Gallo, colui che lo lanciò nel calcio prof ai tempi del Como in serie C, volle portarlo in maglia bianca a tutti i costi. Una stagione soltanto con le Aquile, quanto basta per vincere il titolo di miglior giovane della cadetteria, prima di spiccare il volo, tornando all'Atalanta ed assaggiando la serie A e l'Europa. L'anno scorso in maglia nerazzurra ha messo insieme 19 presenze, 12 in campionato e 7 in Europa League, e ha contribuito alla stagione da incorniciare, culminata con la qualificazione in Champions League dei bergamaschi. Gasperini lo ha sempre tenuto in considerazione ma in estate la Dea lo sposta a Verona in prestito. E in maglia Hellas Pessina gioca con continuità, segna (finora tre gol) e conquista anche la fiducia di Juric che infatti non lo toglie più. Ieri un altro sigillo ma il 22enne centrocampista di Monza, come sempre, non si lascia andare e personalismi: "E' una vittoria entusiasmante, ci dà molta fiducia. Lavoro sulla tenuta fisica, che conta anche molto per il mister. I suoi complimenti? Mi sta facendo crescere facendomi giocare in più zone del campo, cerco di rispettare le sue indicazioni. Stiamo facendo tutti benissimo e siamo un grande gruppo, giochiamo e ci divertiamo. Il gol lo dedico alla squadra che mi ha messo nelle condizioni di segnare e che mi sta dando delle grandi soddisfazioni professionali. Il discorso salvezza non è chiuso, mancano ancora tanti punti".