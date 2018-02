Pessina si fa 90 minuti e un gol con la maglia dell'under 20

La Spezia - Fischio d’inizio alle ore 12 per il match dello Stirpe di Frosinone tra B Italia e Under 20. Sfida tra coloro che rappresentano il futuro del movimento calcistico azzurro con tanti giovani protagonisti sugli spalti dell’impianto laziale. Tra le tante autorità presenti in tribuna, anche Alessandro Costacurta e Gigi Di Biagio, rispettivamente sub commissario della Figc ed allenatore della Nazionale azzurra.



Il match è terminato 2-2 con l’Under 20 in vantaggio al 32' con Edera, bravo a battere Vicario con un preciso tiro dal limite. Ci prova la B Italia ma il risultato non cambia prima dell’intervallo. Nella ripresa la formazione di mister Piscedda si sveglia e il pareggio arriva col neoentrato Moncini, bravo ad insaccare un cross dalla sinistra e a battere Alastri al 77'. La gioia del pari dura poco perchè 3 minuti dopo Pessina arriva per primo su un pallone vagante sugli sviluppi di un corner e batte De Lucia. Quando tutto sembra deciso, Moncini si regala la doppietta personale che vale il pareggio per i ragazzi della B Italia.



A fine partita soddisfatto mister Piscedda: “la Lega B oggi ha vinto in quanto oggi in campo c’erano 30 ragazzi che giocano nel campionato cadetto. Questo testimonia che la Serie B ConTe.it è un campionato molto formativo“. Sulla partita: “2-2 meritato, primo tempo meglio loro, nel secondo siamo stati più bravi noi“. In tribuna presenti anche Di Biagio e Costacurta: “la loro presenza è importante, lancia un chiaro messaggio. Del resto l’attuale Ct azzurro ha sempre pescato dal nostro campionato, a partire da Immobile, Insigne e Verratti e continuando in questi anni“. Infine la chiusura sull’impianto di Frosinone, teatro del match: “questo è uno degli stadi migliori d’Italia, ce ne vorrebbero tanti così purtroppo non tutti si chiamano Maurizio Stirpe“.



B Italia (4-3-3)

Vicario (46' De Lucia), Caccin (7' Anastasio), De Santis, Luperto, Procopio, D’Urso (65' Mazzarani), Carraro (35' Di Paola), Valzania (46' Sbrissa), Di Mariano (35' Moncini), Palombi (46' Bifulco), Volpe (57' Grossi).

All. Massimo Piscedda.



Italia Under 20 (4-3-3)

Zaccagno (46' Alastra), Adjapong (57' Ghiglione), Coppolaro, Marchizza (76' Varnier), Dimarco (57' Felicioli), Pessina, Maggiore (46' Bordin), Cassata, Panico, Rossi (40' Dalmonte), Edera (55' Clemenza). A disp. Picchi.

All. Federico Guidi.



Marcatori: 32' Edera (Italia U20), 77' Moncini (B Italia), 80' Pessina (Italia U20), 86' Moncini (B Italia).