Pessina: “Oggi le cose erano scritte. Qua ho trovato una famiglia”

La Spezia - “Quando le cose sono scritte... il Parma le ha avute tutte dalla sua. Ha fatto due tiri in porta e ha fatto due gol. Noi abbiamo lottato su ogni pallone, peccato per quel rigore sbagliato perché poteva portare la partita sui nostri binari. Quando le cose sono scritte: il Frosinone non deve vincere e non vince e il Parma se ne va in serie A. C’è rammarico per averli visti festeggiare davanti al nostro pubblico”. Matteo Pessina chiude un anno da protagonista con la maglia bianca, giocatore che ha saputo conquistare la piazza sia dentro che fuori dal campo.

“Non mi aspettavo di vivere un anno così, non sapevo cosa avrei trovato. Fare il ritiro con l’Atalanta mi ha aiutato nella mia crescita, se all’inizio ho trovato un po’ di difficoltà penso di essermi rimesso sulla strada giusta. DIfficile darsi un voto, posso dire di essere stracontento di come società e città mi hanno accolto. Siamo partiti per salvarci, il club ha cambiato gli obiettivi, poi abbiamo dato il massimo per fare più punti possibili. Sono contento di aver trovato una famiglia. Tornerò all’Atalanta poi può succedere di tutto in questi due mesi. Non posso fare previsioni adesso”.