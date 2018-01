Pessina: “Ho fatto il giro largo per godermi la coreografia”

La Spezia - “Ormai siamo un gruppo talmente coeso che anche una settimana la saltiamo non cambia nulla. Ci conosciamo e abbiamo ripreso alla grande, poi era una partita che si preparava da sola. Con la prima in classifica e un pubblico del genere era impossibile fare male. Non è arrivata la vittoria ma un pareggio contro la capolista e la squadra più forte del campionato non si butta via”. Matteo Pessina ancora una volta tra i migliori in campo. “Ci è voluto un po’ per imparare certi meccanismi, ma siamo stati sempre un grande gruppo che è la base di tutto. Ora è arrivato Palladino che ci darà una mano”.

Sulla coreografia. “Ho fatto tutto un giro a centrocampo per guardare la curva e ammirarla al meglio. Da giocatore non avevo mai visto una cosa simile, ma lo sapevo da quando sono arrivato che l’affetto era la nostra amra in più. Nel calcio è importantissimo, se c’è questa coesione tra pubblico e squadra puoi andare lontano”.