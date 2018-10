Pescara, quattro reti in amichevole

La Spezia - In attesa di ritornare in campo venerdì sera nell'anticipo della serie B, anche il Pescara lavora agli ordini di mister Pillon. Adriatici impegnati nel pomeriggio in un'amichevole contro i Nerostellati, squadra di Eccellenza reduce dal 3-1 in campionato sul Chieti. Allo Stadio Ezio Ricci di Pratola Peligna è finita 4-0: doppietta di Del Sole nel primo tempo e reti di Kanoutè e del solito Mancuso nella ripresa. Per Pillon un buon test soprattutto per vedere come stanno i componenti della rosa, compresi i tanti giovani della Primavera coinvolti.