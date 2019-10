Pescara portava fortuna a Costa e ha portato sfortuna a Mastinu

La Spezia - Negli ultimi anni ha iniziato a diventare indigesta la trasferta di Pescara. Tra 2007 e 2016 lo Spezia ci aveva giocato quattro volte rimediando due vittorie e due pareggi. Poi però sono arrivate due sconfitte consecutive. L'ultima servita dal mitico Bepi Pillon, tecnico degli abruzzesi, con le reti di Crecco e Mancuso. In campo per Pasquale Marino c'erano Lamanna, De Col, Terzi, Crivello, Augello, Crimi (21'st Maggiore), Ricci (36'st Mastinu), Mora, Da Cruz, Galabinov e Pierini (15'st Okereke). Partita sfortunatissima: Da Cruz si fa buttare fuori con due gialli, poi Mastinu rientra dopo un anno ai box e si rompe il crociato dopo pochi minuti.

In totale per gli aquilotti comunque uno score di tre vittorie. La prima è dell'11 ottobre del 1942 e porta la firma del grande Giovanni Costa autore di una tripletta. L'anno prima il vicentino era andato in rete, ma ci avevano pensato Mario Tontodonati, mito del calcio abruzzese, e li teramano Berardo Lanciaprima a portare i due punti ai padroni di casa.